COL·LABORACIÓ ENTRE ANDORRA I ESPANYA
Treballs per actualitzar el conveni en matèria educativa
La comissió mixta hispanoandorrana en matèria educativa es va reunir ahir a Madrid amb la participació del secretari d’Estat d’Educació i Universitats d’Andorra, Josep Anton Bardina, i del seu homòleg espanyol, Abelardo de la Rosa. Durant la trobada es va acordar la creació d’un equip negociador per actualitzar el conveni vigent des del 2004 i impulsar l’accés d’estudiants a universitats i centres postobligatoris dels dos països.
També es va fer seguiment de l’homologació de titulacions professionals i musicals, i es van tractar aspectes de continuïtat del sistema educatiu espanyol a Andorra, com infraestructures i ús de tecnologia. La reunió es va desenvolupar en un clima de cooperació i amb la voluntat de reforçar la col·laboració bilateral en educació entre les delegacions per aconseguir l’estabilitat del sistema educatiu en benefici de l’alumnat.