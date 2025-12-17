PALAU EPISCOPAL
Serrano rep les credencials del nunci del Vaticà, Piero Pioppo
És la primera visita a Andorra de l’italià des del nomenament
El nunci apostòlic nomenat per la Santa Seu a Espanya i al Principat d’Andorra, monsenyor Piero Pioppo, va presentar ahir les cartes credencials que l’acrediten oficialment com a ambaixador davant del bisbe d’Urgell i Copríncep episcopal d’Andorra, monsenyor Josep-Lluís Serrano, en un acte que es va celebrar al Palau Episcopal.
A la trobada va assistir la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor
Aquesta presentació ha suposat la primera visita oficial de monsenyor Pioppo al Principat d’Andorra des que la Santa Seu va fer públic el seu nomenament, el 15 de setembre passat, i constitueix un pas formal en la continuació de les relacions diplomàtiques entre la Santa Seu i el país.
Segons va informar el Palau Episcopal en un comunicat, l’acte de caràcter diplomàtic es va desenvolupar en un clima de cordialitat institucional i va tenir una durada aproximada de mitja hora. A la trobada van assistir la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, així com el representant personal del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez, que van acompanyar el nunci durant l’acte protocol·lari.
Monsenyor Pioppo va estar acompanyat pel conseller i encarregat de negocis de la nunciatura apostòlica a Espanya, monsenyor Roman Walczak, que també va participar en aquesta primera visita oficial al Principat.
L’acte s’emmarca en el protocol habitual de presentació de credencials i reforça els vincles institucionals entre Andorra i la Santa Seu, en el marc del sistema que regeix el país.