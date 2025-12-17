DEMOGRAFIA
La població creix un 2,3% al novembre i és de 88.941 persones
La població resident al Principat d’Andorra ha assolit les 88.941 persones a 30 de novembre del 2025, una xifra que representa un increment del 2,3% (+2.010 persones) respecte al mateix mes de l’any anterior. El creixement demogràfic s’ha concentrat principalment a les parròquies de Canillo, que registra l’augment relatiu més elevat, amb 400 residents més (+6,7%), seguida d’Escaldes-Engordany (+382 persones, +2,4%), la Massana (+355, +3,0%), Encamp (+297, +2,2%), Andorra la Vella (+290, +1,2%) i Ordino (+163, +2,9%). Sant Julià de Lòria és la parròquia que menys ha crescut en termes absoluts, amb un augment de 123 residents (+1,2%).