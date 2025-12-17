PROTESTES RAMADERES
El Pas de la Casa, víctima col·lateral del conflicte francès amb zero vendes
Veïns i botiguers lamenten l’accés tallat davant una situació que asfixia el comerç
El Pas de la Casa emana desolació. És un poble buit, sense turistes i de broma, diuen els veïns, sense contrabandistes –l’humor descriu la realitat. Els botiguers passen el dia de braços plegats. “Avui he fet dues petites vendes a clients del país. No he obert la caixa enregistradora més”, va lamentar-se ahir un petit comerciant. Les protestes dels ramaders francesos, que han tallat el principal accés al poble, han deixat el Pas sense el seu aliment, el turisme gal. Espanyols no se’n veuen i clients andorrans són poquets. La impotència fa que les crítiques dels veïns i del comerç es dirigeixin cap al Govern, a qui se li reclama una gestió resolutòria. Quelcom que des de l’executiu ja s’ha dit que no és possible després d’haver esgotat els contactes amb els canals adients. El Pas, una vegada més, és una víctima col·lateral.
Trànsit
Una protesta va provocar ahir, un dia més, greus afectacions en la mobilitat a l’RN-20, especialment a la rotonda de Sabart, a Tarascó, on l’accés cap a Andorra queda interromput. Segons van informar la prefectura de l’Arieja i Mobilitat, els camions tenen prohibit circular entre Foix i Ur, i tot i que els cotxes poden accedir pel desviament de l’RD-20, es tracta d’una carretera estreta i amb dificultats. Es recomana evitar la zona i buscar rutes alternatives.
La mobilització del sector primari arriba després de l’anunci del govern francès d’estendre la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa. La ministra d’Agricultura gal·la, Annie Genevard, ha explicat que es vacunaran 750.000 bovins “com més ràpidament millor”, començant pels mil ramaders de l’Arieja, que hauran de tenir tot el bestiar immunitzat abans de final d’any. Fins ara, la vacunació afectava vuit departaments, però ara també s’hi sumen l’Hérault i el Tarn. Els ramaders denuncien la lentitud del procés i reclamen mesures urgents.