Acció solidària
El MoraBanc Andorra fa el tradicional regal de Nadal a la Fundació Meritxell
L’equip lliura material de boccia i comparteix una jornada inclusiva amb les persones ateses
La plantilla del primer equip del BC MoraBanc Andorra ha visitat aquest dimecres a la tarda la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) per fer entrega del tradicional regal de Nadal a l’entitat. Enguany, el club ha donat material per a la pràctica de la boccia, que inclou un kit de pilotes, una diana i una rampa adaptada.
La trobada, ja consolidada com una cita anual per aquestes dates, ha comptat amb la presència dels jugadors i del cos tècnic del primer equip, així com del president del club, Gorka Aixàs, i del director esportiu, Francesc Solana. Per part de la Fundació, la delegació ha estat rebuda per la directora general, Celine Mandicó; la directora de l’Àrea d’Atenció a l’Adult i l’Envelliment, Anna Jiménez; i la responsable dels serveis d’Atenció Diürna, Rosa Manyoses.
La boccia és un joc inclusiu de precisió, similar a la petanca, pensat per a persones amb limitacions de força o prensió i amb un important vessant terapèutic. Segons ha explicat Manyoses, aquesta activitat contribueix a fomentar la coordinació, la concentració, l’atenció, la precisió, la força i la socialització, oferint una experiència esportiva adaptada i inclusiva.
