Finances
Govern s'estalvia 3,2 milions en una compra avançada de deute públic
El ministeri de Finances estudia repetir l'operació l'any vinent
El Govern d'Andorra ha dut a terme la seva primera operació de recompra parcial de deute públic i ha aconseguit un estalvi global de 3,2 milions d’euros. La mesura ha consistit a adquirir 16,4 milions d’euros en bons amb venciment el 6 de març de 2031, pagant-ne només 14,94 milions. Això ha generat un estalvi directe d’1,6 milions respecte al valor nominal, al qual s’hi suma un estalvi d’1,6 milions més en interessos fins al venciment. "Com que el tipus d'interès ara és més alt que quan es va emetre el deute, ens hem estalviat diners", ha apuntat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, tot explicant que "el deute estava dipositat en entitats bancàries, que alhora l'havien revenut a altres clients".
La recompra també representa una disminució real del deute públic en els comptes de l’Estat i "contribueix a enfortir la salut del balanç públic", ha esmentat Casal. El ministeri de Finances no descarta repetir l'operació l’any vinent "si tenim la tresoreria suficient i el preu de compra és similar a l'actual", ha matisat el ministre portaveu.