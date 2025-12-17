REGLAMENT SOBRE MERCADERIES SENSIBLES
Govern nega discriminacions en les mesures al contraban
El cap de Govern, Xavier Espot, va negar que les mesures impulsades per combatre el contraban de tabac al Pas de la Casa siguin discriminatòries per als comerciants. Espot va defensar que la reducció dels horaris d’obertura no representa “una limitació gaire exagerada”, i va subratllar que aquestes restriccions van acompanyades d’altres actuacions que beneficien el sector, com ara la moratòria de noves llicències comercials. En aquest sentit, va demanar que les crítiques es facin “amb certa consideració” i va afegir que, si es parla de discriminació, també es pot interpretar com a positiva la limitació de la competència futura a la zona, que “indirectament beneficia aquests mateixos comerciants que no veuran com s’incrementa la competència”.
“La moratòria beneficia de manera indirecta els comerciants”
La ministra Molné va reiterar que el pla de xoc requereix temps per desplegar-se plenament i va recordar que ja s’ha obert el concurs per incorporar 15 agents de policia més, i que es va modificar de la llei amb l’objectiu d’incrementar la transparència dels comerciants de tabac.