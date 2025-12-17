Afers Socials
Govern endureix els requisits per optar a una prestació social de lloguer
El nou reglament incorpora excepcions per a víctimes de violència i actualitza els requisits econòmics i patrimonials per accedir-hi
El consell de ministres ha aprovat la modificació del reglament que regula les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’equitat de l’ajut al lloguer. Una de les principals novetats és la incorporació d’excepcions per a víctimes de violència de gènere i menors protegits, que podran rebre l’ajut tot i no ser titulars del contracte de lloguer, "sempre que hi hagi una resolució judicial que n’avali la residència a l’habitatge", ha mencionat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Casal també ha apuntat que es fixa que el cost del lloguer ha de superar el 30% dels ingressos de la unitat de convivència per poder accedir a l’ajut, "un criteri alineat amb els estàndards europeus". També s’estableix que cap membre del nucli familiar pot tenir un habitatge en propietat a Andorra. Fins ara només es mirava les propietats de l'interessat. A més, s’han actualitzat els llindars màxims de renda del lloguer segons el nombre de convivents.
El ministre portaveu ha remarcat que amb les persones que no compleixin alguns dels requisits, però es trobin en situació de greuge, "es podrà activar un ajut ocasional". Casal també ha esmentat que, fins al 30 de novembre, s'han concedit un total de 1.838 ajuts, per un import de 4.384.355,28 euros.
Les sol·licituds es podran presentar durant tot l’any, però aquelles que s’entrin entre l’1 de gener i el 31 de març del 2026 rebran el pagament amb retroactivitat des de l’1 de gener.