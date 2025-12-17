POLÍTICA
Govern aposta per mantenir l’equilibri actual en el finançament dels comuns
El debat sobre el finançament dels comuns està tancat, tal com va confirmar el cap de Govern, Xavier Espot. Com va recordar, el sistema actual de competències i transferències és fruit d’un ampli consens assolit durant la segona legislatura d’Antoni Martí i va defensar que ja garanteix un finançament “molt generós” als comuns.
Segons el cap de l’executiu, qualsevol revisió obriria un debat sense fi, ja que cada parròquia podria al·legar motius diferents per reclamar més recursos com la capitalitat o la quantitat de territori. A més, va subratllar que en un context de creixement de les despeses nacionals, com les polítiques socials, l’educació o la sanitat, el Govern no preveu incrementar les competències ni les transferències als comuns, ni tampoc modificar l’actual sistema de finançament.