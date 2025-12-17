Successos
Detingut un home de 42 anys que va violar una menor i una dona al Pas de la Casa
La investigació d'una agressió sexual del juny del 2023 ha determinat que va cometre una altra al juny
Un home de 42 anys va ser detingut dilluns passat per una violació al Pas de la Casa que va succeir el juny del 2023. L'arrestat estava investigat per una agressió sexual l'octubre del 2023 arran de la qual la policia d'Andorra ha pogut determinar que era l'autor de l'altra violació anterior, segons informa el cos de seguretat. La detenció es va fer per ordre judicial per un delicte contra la llibertat sexual, per una agressió sexual constitutiva de violació, i d’un delicte contra la integritat física i moral, per violència de gènere.
La policia indica que l’home ja havia estat detingut l’octubre de 2023 arran d’una denúncia per una agressió sexual constitutiva de violació a una noia menor d’edat. En l’escorcoll del seu domicili, es van trobar elements relacionats amb el tràfic i consum de droga tòxica. En aquell moment, va ser processat com a presumpte autor d’aquests delictes mentre la investigació, un cop judicialitzada, va continuar i ara ha donat com a resultat l'autoria de l'agressió sexual del juny del 2023.
La víctima de la violació del juny del 2023 va ser una dona a qui hauria agredit sexualment quan ella va voler deixar la relació que mantenien. Per aquests fets, la Batllia en va ordenar l’arrest, que es va efectuar dilluns al migdia.
