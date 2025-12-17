Successos
Arrestat un home al Pas de la Casa per agredir la parella i amençar de mort la policia
Es tracta d'un turista de 37 anys, a quí s'acusa de delictes contra la Funció Pública, l'honor i la llibertat
La policia d'Andorra va detenir la matinada d'ahir un turista de 37 anys al Pas de la Casa com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública, l'honor i la llibertat. Els agents van intervenir a la zona en rebre un avís del servei de Circulació, que hauria vist l'home agredir la parella al carrer. Quan els agents van procedir a verificar els fets, es van trobar com l'agressor es va començar a posar violent i va intentar propinar diversos cops de puny i puntades de peu als policies que estaven intervenint al lloc dels fets. També els va insultar i amenaçar de mort.