Désirée Guirao és nominada als Premis Gaudí per ‘Sorda’
La gala se celebrarà el 8 de febrer del 2026 al Gran Teatre del Liceu
La dissenyadora de vestuari andorrana Désirée Guirao ha estat nominada als XVIII Premis Gaudí en la categoria de millor vestuari, conjuntament amb Angélica Muñoz, pel treball a la pel·lícula Sorda, escrita i dirigida per Eva Libertad. El film, protagonitzat per Miriam Garlo i Álvaro Cervantes, ha estat un dels títols més destacats d’aquesta edició dels premis, amb un total de deu nominacions.
La pel·lícula de Guirao, ‘sorda’, ha estat nominada a deu estatuetes
La nominació reconeix una trajectòria consolidada dins del sector audiovisual. La seva carrera va començar com a ajudant de vestuari a El Orfanato (2007), de J. A. Bayona, una experiència que va marcar l’inici d’un recorregut professional continuat i divers. Posteriorment, ha format part de l’equip de vestuari de films com Red Lights (2012), amb Robert De Niro i Sigourney Weaver, Vulcania (2015) i La hija de un ladrón (2019), produccions que han tingut una notable projecció dins i fora de l’estat espanyol. En l’àmbit televisiu, Guirao ha col·laborat en la sèrie Maricón perdido, mentre que en el sector publicitari ha treballat per a marques internacionals com Nike, Coca-Cola, San Miguel i Heineken.
Guirao ha mantingut una vinculació activa amb la cultura andorrana, participant com a membre del jurat del Festival Ull Nu.
