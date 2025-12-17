Succés
Col·lisió entre dos vehicles a l’avinguda Príncep Benlloch sense ferits
La policia no s'hi ha hagut de desplaçar, ja que el sinistre només ha deixat danys materials.
Un accident de trànsit entre dos vehicles s’ha produït aquest dimecres el matí a l’avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella. Segons han informat fonts comunals, la col·lisió no ha provocat ferits, només danys materials dels vehicles implicats.
L’incident ha tingut lloc aquest matí i s'hi han desplaçat agents de circulació. Com que no hi havia cap persona ferida, els agents de la policia no s'hi han desplaçat, tal com han explicat fonts del cos. El personal de circulació s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per assegurar la circulació i després retirar un dels vehicles sinistrats.