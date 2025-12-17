Mobilitat

Tall a la carretera de l'Obac des de mitjanit fins a les 5 hores

Les interrupcions es produiran per treballs a l'edifici on hi ha la seu central de la policia i provocarà afectacions a la General 2

Andorra la Vella

La carretera de l'Obac romandrà tancada aquesta matinada, des de les dotze fins a les cinc de la matinada, per unes obres de millora que es realitzaran a la coberta de l'edifici administratiu de l'Obac, on es troba el despatx central de la policia d'Andorra, segons ha informat el departament de mobilitat a través del compte d'X. 

Les actuacions afectaran la General 2 en el tram comprès entre la rotonda del Gall, pròxima a la seu central de la policia, i la rotonda del Madriu - en el desviament cap a Engolasters-. 

Mobilitat també informa que durant les hores que duri la interrupció del trànsit, no es podrà circular ni en direcció nord ni sud per la carretera exterior, pertanyent a la CG2. Això vol dir, que els desplaçaments cap a la vall d'Orient (Encamp, Canillo, França...) i cap a Andorra la Vella - vehicles que baixin des de la vall d'Orient, s'hauran de fer per l'interior d'Escaldes, principalment per la zona alta de la parròquia. 

