Andorran Banking destina 6.000 euros a UNICEF per educar infants vulnerables

L'import ha servit per comprar 20 packs escolars i diversos kits de matemàtiques

: a l’esquerra Miriam Moreno, Vice Presidenta d’UNICEF, i a la dreta Esther Puigcercós, Directora General d’Andorran Banking.

Andorran Banking ha renovat el seu compromís amb UNICEF Andorra amb una aportació de 6.006 euros, destinada a proporcionar recursos educatius a infants en situació de vulnerabilitat a través de la campanya "Regals que salven vides". Aquesta contribució s’ha traduït en accions concretes que han beneficiat centenars d’infants que viuen en contextos d’emergència o sense accés a serveis bàsics.

Entre el material entregat hi ha 20 packs escolars, kits de desenvolupament per a la petita infància, kits de matemàtiques per a aules, "escoles en una maleta" capaces de garantir la continuïtat educativa a 440 infants, i ràdios solars que permeten seguir les classes a distància en zones sense electricitat. Tant des d’Andorran Banking com des d’UNICEF Andorra s’ha subratllat la importància de les aliances amb el sector privat per generar un impacte real i transformador en la infància.

