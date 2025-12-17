Solidaritat
Andorran Banking destina 6.000 euros a UNICEF per educar infants vulnerables
L'import ha servit per comprar 20 packs escolars i diversos kits de matemàtiques
Andorran Banking ha renovat el seu compromís amb UNICEF Andorra amb una aportació de 6.006 euros, destinada a proporcionar recursos educatius a infants en situació de vulnerabilitat a través de la campanya "Regals que salven vides". Aquesta contribució s’ha traduït en accions concretes que han beneficiat centenars d’infants que viuen en contextos d’emergència o sense accés a serveis bàsics.
Entre el material entregat hi ha 20 packs escolars, kits de desenvolupament per a la petita infància, kits de matemàtiques per a aules, "escoles en una maleta" capaces de garantir la continuïtat educativa a 440 infants, i ràdios solars que permeten seguir les classes a distància en zones sense electricitat. Tant des d’Andorran Banking com des d’UNICEF Andorra s’ha subratllat la importància de les aliances amb el sector privat per generar un impacte real i transformador en la infància.