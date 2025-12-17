GSIC Summit València 2025

Andorra es posiciona com a ecosistema innovador en esport i tecnologia a València

El fòrum, celebrat ahir i avui, és un dels principals esdeveniments empresarials internacionals, dedicats a la innovació, la tecnologia i l'esport

Una de les intervencions de la delegació andorrana al GSIC Summit València 2025.

Una de les intervencions de la delegació andorrana al GSIC Summit València 2025.Andorra Business

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Andorra Business ha tancat amb un balanç molt positiu la seva participació al GSIC Summit València 2025, celebrat els dies 16 i 17 de desembre, un dels principals esdeveniments internacionals dedicats a la innovació, la tecnologia i l’esport. El congrés ha reunit marques i organitzacions de primer nivell de l’ecosistema global, consolidant-se com un fòrum estratègic de referència.

La delegació andorrana, encapçalada per Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació (ARI), ha comptat amb la participació d’empreses del país com Forestal, Grandvalira i Sports Dynamic Lab. Aquesta presència ha estat possible gràcies a l’impuls d’Andorra Business, amb l’objectiu de reforçar la visibilitat internacional de les empreses, facilitar contactes estratègics i generar noves oportunitats de col·laboració i negoci.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha subratllat que participar en un fòrum del nivell del GSIC Summit, al costat de marques com Microsoft, València CF, Bayer Leverkusen o Lenovo, és una oportunitat estratègica per projectar les empreses andorranes i posicionar el país com un actor innovador, especialitzat i amb capacitat real d’aportar valor en l’àmbit de l’esport i la tecnologia.

En aquest entorn d’alt nivell, la participació andorrana ha permès posicionar l’ecosistema del país com un espai atractiu per a la innovació, la recerca aplicada i el desenvolupament de solucions tecnològiques vinculades a l’esport, la muntanya, el turisme actiu i el rendiment esportiu, amb Andorra Business acompanyant activament les empreses en espais de networking i reunions professionals.

