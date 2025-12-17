GSIC Summit València 2025
Andorra es posiciona com a ecosistema innovador en esport i tecnologia a València
El fòrum, celebrat ahir i avui, és un dels principals esdeveniments empresarials internacionals, dedicats a la innovació, la tecnologia i l'esport
Andorra Business ha tancat amb un balanç molt positiu la seva participació al GSIC Summit València 2025, celebrat els dies 16 i 17 de desembre, un dels principals esdeveniments internacionals dedicats a la innovació, la tecnologia i l’esport. El congrés ha reunit marques i organitzacions de primer nivell de l’ecosistema global, consolidant-se com un fòrum estratègic de referència.
La delegació andorrana, encapçalada per Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació (ARI), ha comptat amb la participació d’empreses del país com Forestal, Grandvalira i Sports Dynamic Lab. Aquesta presència ha estat possible gràcies a l’impuls d’Andorra Business, amb l’objectiu de reforçar la visibilitat internacional de les empreses, facilitar contactes estratègics i generar noves oportunitats de col·laboració i negoci.
La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha subratllat que participar en un fòrum del nivell del GSIC Summit, al costat de marques com Microsoft, València CF, Bayer Leverkusen o Lenovo, és una oportunitat estratègica per projectar les empreses andorranes i posicionar el país com un actor innovador, especialitzat i amb capacitat real d’aportar valor en l’àmbit de l’esport i la tecnologia.
En aquest entorn d’alt nivell, la participació andorrana ha permès posicionar l’ecosistema del país com un espai atractiu per a la innovació, la recerca aplicada i el desenvolupament de solucions tecnològiques vinculades a l’esport, la muntanya, el turisme actiu i el rendiment esportiu, amb Andorra Business acompanyant activament les empreses en espais de networking i reunions professionals.