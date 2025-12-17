Trobades de Nadal
Els sopars de Nadal fan ple als restaurants del país amb una mitjana de 70 empreses
Des del sector hoteler declaren que ha estat una de les campanyes més exitoses dels darrers anys
La temporada de sopars d’empresa de Nadal d’aquest 2025 ha tancat amb un balanç molt positiu, consolidant-se com una de les més exitoses dels darrers anys. Així ho valoren els restaurants que ha consultat l'ANA, els quals indiquen que la demanda d’espais per a trobades d’empresa i menús especials nadalencs ha anat en augment, amb propostes que combinen gastronomia, espectacle i convivència entre companys de treball.
El propietari del grup Kanalla i membre de la junta d’Unió Hotelera, Angelo Guitart, considera els sopars de Nadal un moment de convivència. “Fer un sopar de Nadal és un sopar en família. A casa és molt proper, però al restaurant intentem que sigui un moment especial, que la gent se senti com a casa". Guitart afegeix que preparar els menús requereix temps i planificació. “Els treballem des de juliol-agost, fem la publicitat i planifiquem les reserves. La previsió és que hi hagi dies amb el restaurant complet i altres menys plens, però cada any va a més”, ha defensat, tot alertant que la manca de treballadors ha dificultat la tasca.
Per la seva banda, el xef del Beç Restaurant, inclòs en la guia Michelin, ha destacat que és una tendència creixent a Andorra. “Fem sopar de Nadal. Queda clar que al Beç no tothom es pot permetre el preu del menú, però sí, sí que ho fem i en tenim molts", ha apuntat, tot afegint que tenen "ple tots els dies”.
Martínez destaca l’expansió dels seus projectes i la demanda de qualitat gastronòmica. “Ara també estem fent a la Casa del Poble, que hem obert fa poc, i d’aquí a poc obrírem un restaurant de carn, i ja tenim reserves. Aquest creixement és positiu; estem molt contents i amb molta feina, però il·lusionats. Andorra té moltes coses i el més important és oferir qualitat, no enganyar el client i fer-ho amb molta il·lusió”, ha expressat.
Pel que fa al centre d’oci Unnic, entre els mesos de novembre i desembre s’han celebrat un total de 70 sopars de Nadal d’empresa, que han inclòs tant dinars com sopars, repartits entre El Restaurant i la Sala Green Box, ambdós espais del centre. Un dels moments més destacats ha estat “El Nadal de les empreses”, celebrat el 10 de desembre a la Sala Green Box. Enguany, per primer cop, s’ha apostat per un format especialment pensat per a empreses petites, amb un sopar paquetitzat que incloïa sopar, barra lliure durant l’àpat, actuació en viu, DJ i festa posterior. La iniciativa ha comptat amb 73 persones, confirmant la bona acollida del nou format.
Segons el xef Marc Navarro, del restaurant del centre d'oci Unnic, la demanda dels sopars de Nadal ha anat evolucionant. "Hem vist que des de l'any passat torna a haver-hi una mica de reactivació, no tant en l'àmbit d'empresa com de la gent que treballa en una empresa i organitza el sopar".
Navarro explica que han adaptat els menús per a diferents pressupostos i que la majoria de les reserves es concentren al centre d’Andorra la Vella. “Nosaltres ja fa un parell d'anys que ens hem adaptat amb el pressupost, proposant tres menús amb preu base perquè la part econòmica no sigui un problema. Els menús, pensats per compartir, solen tenir sis plats i els preus van des de 26 fins a 45 euros, amb el gruix concentrat en els 36 i 45 euros. Estan anant molt bé, amb força reserves ja activades”.
En vespres de Nadal, l'experiència dels sopars d'empresa cada cop creix i amb propostes més enfocades a les empreses, tot i que "també rebem alguna família". La proposta general, segons han expressat els restauradors, que els sopars de Nadal poden traslladar-se més enllà de casa nostra.