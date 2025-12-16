Relacions internacionals
Vicenç Mateu signa a la Haia el conveni per reparar els danys de la guerra a Ucraïna
Es tracta d'un pacte entre Holanda i Andorra per tal que s'estableixi una Comissió Internacional de Reclamacions per al país invaït el febrer del 2022
Andorra participa des d’ahir i fins avui en la Conferència diplomàtica celebrada a l'Haia per a l’adopció i l’obertura a la signatura del Conveni internacional per a l’establiment d’una Comissió Internacional de Reclamacions per a Ucraïna, impulsat pel Consell d’Europa.
En aquest marc, l’ambaixador d’Andorra al Regne dels Països Baixos, Vicenç Mateu, ha signat el conveni en representació del Principat. La signatura s’inscriu en els esforços de la comunitat internacional per reforçar els instruments de rendició de comptes, justícia i reparació davant les conseqüències de l’agressió de la Federació Russa contra Ucraïna.
El mecanisme internacional de compensació es fonamenta en diversos components, entre els quals destaca el Registre de Danys, del qual Andorra ja forma part des del 2023, i ara l’establiment formal de la Comissió Internacional de reclamacions mitjançant aquest nou conveni, obert a la signatura dels estats.
El text crea un òrgan independent encarregat d’examinar, avaluar i resoldre les reclamacions relatives a danys, pèrdues o perjudicis derivats dels actes il·lícits comesos a Ucraïna, així com de determinar l’import de la possible indemnització en cada cas.
En la seva intervenció, l’ambaixador Mateu ha destacat que la signatura del conveni respon al compromís d’Andorra amb la sobirania dels estats, el respecte del dret internacional i la protecció dels drets humans, i ha subratllat que el nou instrument constitueix una resposta concreta, justa i creïble per reconèixer els danys causats i avançar cap a la reparació de les víctimes.
Finalment, Andorra ha reiterat la seva condemna de l’agressió militar a gran escala contra Ucraïna i la seva solidaritat amb el poble ucraïnès, tot fent una crida al cessament immediat de l’agressió i al respecte de les obligacions derivades del dret internacional, inclòs el dret internacional humanitari.