Sònia Bigordà és la nova presidenta del Col·legi de Psicòlegs
La lluita contra l’intrusisme professional es marca com una de les prioritats de junta
El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA) ha escollit Sònia Bigordà com a nova presidenta del col·lectiu, agafant el relleu d'Óscar Fernández. Bigordà era fins ara secretària de la junta del col·lectiu i estarà acompanyada l’equip directiu per Sílvia Palau, Alexandra Invernon, Blanca de la Cruz i Diana Alves, segons informen avui.
La nova etapa s’inicia amb una clara voluntat de continuïtat respecte a la feina feta en els darrers anys, amb un objectiu ferm: defensar la figura del psicòleg i garantir el rigor professional dins del sistema de salut i benestar del país, destaquen des del col·lectiu professional.
Un dels eixos prioritaris del mandat serà la lluita contra l’intrusisme professional, especialment davant l’augment de continguts i serveis psicològics que circulen a les xarxes socials i en entorns digitals.
Des del COPSIA s’alerta que "la difusió de consells, diagnòstics o teràpies sense la deguda formació ni acreditació pot comportar riscos greus per a la salut mental de la població", afavorint usos inadequats dels recursos psicològics. Per això, la nova junta afirma que vol continuar treballant per garantir que l’atenció psicològica a Andorra sigui exercida exclusivament per professionals col·legiats, formats i sotmesos als estàndards ètics i deontològics.
El col·legi reafirma el compromís amb la divulgació rigorosa, la col·laboració amb les institucions d'Andorra i la sensibilització de la ciutadania sobre la importància de recórrer a professionals acreditats, segons recull el comunicat.