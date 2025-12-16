Successos
La policia recerca un home per una violació a Arinsal
Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns en un hostal d'Arinsal
La policia recerca un home per una presumpta violació comesa la matinada de dilluns en un hostal d'Arinsal. El cos de seguretat va rebre l'avís dilluns a la matinada i immediatament va engegar el protocol que aplica en aquests casos, recopilant dades i detalls que puguin esclarir els fets. La policia apunta que la investigació continua oberta i el sospitós encara no està identificat.