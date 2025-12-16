Palau Episcopal
Serrano rep les credencials del nunci de la Santa Seu, Piero Pioppo
És la primera visita al país de l'italià, des del seu nomenament el 15 de setembre
El nunci apostòlic nomenat per la Santa Seu a Espanya i al Principat d’Andorra, l’Excm. i Rvdm. Monsenyor Piero Pioppo, ha presentat les Cartes Credencials que l’acrediten com a ambaixador davant el Bisbe d’Urgell i Copríncep Episcopal d’Andorra, monsenyor Josep-Lluís Serrano, en un acte celebrat al Palau Episcopal. Aquesta ha estat la primera visita oficial de Pioppo al Principat des que la Santa Seu va fer públic el seu nomenament, el 15 de setembre passat.
Segons informa el Palau Episcopal en un comunicat, l’acte diplomàtic, celebrat ahir, es va desenvolupar en un clima cordial i amb una durada aproximada de mitja hora, i va comptar amb la presència de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, així com del representant personal del Copríncep Episcopal, Eduard Ibáñez.
Monsenyor Pioppo ha estat acompanyat pel conseller i encarregat de negocis de la Nunciatura Apostòlica a Espanya, monsenyor Roman Walczak.