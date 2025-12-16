BALANÇ DE L'ANY

Pallarés descarta assumir sancions per fer complir els plans d’igualtat a l’empresa

Judith Pallarès

Andorra la Vella

La secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, va descartar ahir impulsar canvis immediats per donar un caràcter sancionador més ampli a l’IAD, tot i les preguntes de diversos grups parlamentaris durant la compareixença per fer balanç de la feina feta aquest any. Pallarés va remarcar que la competència sancionadora en matèria de plans d’igualtat a les empreses recau en la secretaria d’Estat d’Igualtat i que l’institut ha de mantenir el seu rol d’acompanyament, sensibilització i pedagogia, informa l’ANA.

Segons va afirmar, la prioritat és “assentar la normativa” i ajudar les empreses a adaptar-se. Tot i això, va reconèixer que l’administració ja ha iniciat un primer avís per activar el sistema sancionador en cas d’incompliment.

“Les empreses han de fer un esforç amb els requisits”Judith Pallarès, Secretària general de l’IAD

Pel que fa a la despenalització de l’avortament, Pallarés va valorar positivament el compromís polític del Govern, tot i precisar que l’Institut Andorrà de les Dones no ha estat consultat en l’elaboració del text legislatiu. També va alertar sobre la bretxa salarial de gènere, situada en el 22,5%, i va anunciar l’adopció progressiva del Gender Equality Index per millorar el seguiment de les polítiques d’igualtat a Andorra.

