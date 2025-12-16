BALANÇ DE L'ANY
Pallarés descarta assumir sancions per fer complir els plans d’igualtat a l’empresa
La secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, va descartar ahir impulsar canvis immediats per donar un caràcter sancionador més ampli a l’IAD, tot i les preguntes de diversos grups parlamentaris durant la compareixença per fer balanç de la feina feta aquest any. Pallarés va remarcar que la competència sancionadora en matèria de plans d’igualtat a les empreses recau en la secretaria d’Estat d’Igualtat i que l’institut ha de mantenir el seu rol d’acompanyament, sensibilització i pedagogia, informa l’ANA.
Segons va afirmar, la prioritat és “assentar la normativa” i ajudar les empreses a adaptar-se. Tot i això, va reconèixer que l’administració ja ha iniciat un primer avís per activar el sistema sancionador en cas d’incompliment.
“Les empreses han de fer un esforç amb els requisits”
Pel que fa a la despenalització de l’avortament, Pallarés va valorar positivament el compromís polític del Govern, tot i precisar que l’Institut Andorrà de les Dones no ha estat consultat en l’elaboració del text legislatiu. També va alertar sobre la bretxa salarial de gènere, situada en el 22,5%, i va anunciar l’adopció progressiva del Gender Equality Index per millorar el seguiment de les polítiques d’igualtat a Andorra.