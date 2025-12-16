Estadística
Les matrícules d'educació superior van disminuir un 26% el curs passat
L'any acadèmic 2024-2025 compta amb 897 alumnes menys
El nombre de persones matriculades en educació superior al Principat d’Andorra durant el curs acadèmic 2024-2025 és de 2.231, un 26% menys en comparació amb el curs anterior, segons les dades facilitades avui pel departament d'estadística. En aquest sentit, els estudiants matriculats a ensenyament superior de cicle curt són els que més baixen, un 31,8%, passant de 43 a 29, mentre que els matriculats a bàtxelor també disminueixen un 29,6%, passant de 2.808 a 1.977. Per contra, l'augment més gran es troba en els estudiants matriculats a màster, passant de 134 el curs 2023-2024 a 185 el curs 2024-2025. També creixen un 29% els matriculats a doctorat.
Els camps educatius que concentren una major part dels estudiants matriculats són els d'Administració d’empreses i dret amb 797 alumnes. En canvi, el camp educatiu amb menys alumnes matriculats, sense tenir en compte els que no se n’ha matriculat cap, és Serveis amb 1 alumne.
El curs passat hi va haver un total de 13.509 alumnes als centres escolars, un 6,2% menys en comparació al curs 2023-2024, però un augment del 16,5% en relació al curs 2020-2021.
Educació va atorgar un total de 4.115 beques d'estudi, un 9,3% menys que el curs 2023-2024. L'import total va ser de 2.348.716 euros, un 11,8% menys que el curs 2023-2024. L'informe d'estadística destaca que el nivell educatiu amb un major nombre de beques atorgades va ser el de primera ensenyança amb un total de 1.734, "xifra que comptabilitza els ajuts al lloguer del material d'esquí". El nivell educatiu que va rebre menys beques va ser el d'universitaris de segon cicle amb un total de 56. Respecte l'import, el nivell d'estudis d'universitaris de primer cicle va ser el que va rebre més quantitat, amb un total de 875.489,83 euros, mentre que el menor import va ser per formació professional no superior amb 56.664,78 euros.