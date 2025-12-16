SUCCESSOS

L’OCU denuncia Tradeando al ministeri de Consum espanyol

El portal web va ser fundat pel youtuber resident Enrique Moris

Enrique Moris, fundador de Tradeando.

Enrique Moris, fundador de Tradeando.Web de Tradeando

L’Organizació de Consumidors i Usuaris d’Espanya (OCU) va portar davant el ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 del país veí una denúncia contra Tradeando, denominació comercial de l’empresa Retsinnal Group, SLU, domiciliada a Andorra i impulsada pel youtuber resident Enrique Moris. L’entitat va acusar la plataforma de possibles pràctiques comercials enganyoses i d’altres irregularitats en la venda de cursos digitals de formació financera i d’inversió, segons diversos mitjans.

L’associació va fer públic que, des de l’inici del 2025, ha rebut més de 400 consultes vinculades a aquesta plataforma. D’acord amb els testimonis recollits pels mitjans espanyols, els usuaris expliquen que se’ls ofereixen ingressos ràpids, d’uns 2.000 euros, a canvi d’una formació que consideren “deficient, basada en vídeos no actualitzats i sense suport personalitzat”, més enllà d’un sistema de “tiquets” amb respostes descrites com a “poc clares”.

L’OCU identifica fins a cinc possibles irregularitats, assenyalant una “manca d’informació bàsica sobre l’empresa”, així com una escassa transparència en el model de pagament. Tot i que es publicita un únic abonament inicial d’entre 169 i 185 euros, en realitat es tractaria d’un crèdit al consum amb un cost total pròxim als 2.000 euros, segons apunten els mitjans espanyols.

