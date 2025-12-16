SUCCESSOS
L’OCU denuncia Tradeando al ministeri de Consum espanyol
El portal web va ser fundat pel youtuber resident Enrique Moris
L’Organizació de Consumidors i Usuaris d’Espanya (OCU) va portar davant el ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 del país veí una denúncia contra Tradeando, denominació comercial de l’empresa Retsinnal Group, SLU, domiciliada a Andorra i impulsada pel youtuber resident Enrique Moris. L’entitat va acusar la plataforma de possibles pràctiques comercials enganyoses i d’altres irregularitats en la venda de cursos digitals de formació financera i d’inversió, segons diversos mitjans.
L’associació va fer públic que, des de l’inici del 2025, ha rebut més de 400 consultes vinculades a aquesta plataforma. D’acord amb els testimonis recollits pels mitjans espanyols, els usuaris expliquen que se’ls ofereixen ingressos ràpids, d’uns 2.000 euros, a canvi d’una formació que consideren “deficient, basada en vídeos no actualitzats i sense suport personalitzat”, més enllà d’un sistema de “tiquets” amb respostes descrites com a “poc clares”.
L’OCU identifica fins a cinc possibles irregularitats, assenyalant una “manca d’informació bàsica sobre l’empresa”, així com una escassa transparència en el model de pagament. Tot i que es publicita un únic abonament inicial d’entre 169 i 185 euros, en realitat es tractaria d’un crèdit al consum amb un cost total pròxim als 2.000 euros, segons apunten els mitjans espanyols.