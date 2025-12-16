Successos
L'empresa espanyola de dolços Martínez denúncia als advocats per una estafa a Andorra
L'inversió fraudulenta, juntament amb una altra a Marbella, ascendeix als 50 milions d'euros
L'empresa espanyola de dolços Martínez ha denunciat als seus advocats per una estafa que ascendeix a 50 milions d'euros derivats de dues inversions, una a Andorra i l'altre a Marbella. Segons recull el mitjà espanyol ABC, els mateixos advocats de la família Martínez, que els havien assessorat en els moviments que havien de fer amb el capital, "haurien aprofitat per enganyar-los i induir-los a realitzar inversions en les quals els primers beneficiats no eren la família, sinó el mateix bufet d'advocats", relata l'ABC, apuntant que les inversions "haurien suposat la completa ruïna de la família". La querella també apunta que els advocats, a més de cobrar per l'assessorament, "també han cobrat per cada euro invertit a través seu".
Els fets es remunten al 2021, quan els socis del despatx van proposar a la família invertir en diversos actius immobiliaris. Va ser el maig d'aquest any quan la família va descobrir que els tres advocats participaven en una "monumental estafa", apunta el mitjà espanyol, el qual ha contactat amb els advocats que "han negat rotundament qualsevol irregularitat".