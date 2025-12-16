SALUT
La incidència de la grip manté la tendència a l’alça
Els casos de grip van en augment respecte a la setmana passada, superant per primera vegada aquesta temporada el llindar alt, segons l’informe del ministeri de Salut. Entre el 7 i el 14 de desembre, la incidència va ser de 208,96 casos per cada 100.000 habitants davant dels 137,77 de la setmana anterior. També es va observar un increment en les infeccions respiratòries agudes, especialment entre els nens de 0 a 4 anys, seguits del grup de 5 a 14 anys. El percentatge de mostres positives durant la setmana 50 ha estat del 17,12 %. Del total, el 77,63 % correspon a grip A, el 13,16 % a VRS, el 6,58 % a rinovirus/enterovirus, i l’1,32 % a adenovirus i SARS-CoV-2.
La taxa setmanal d’infeccions respiratòries agudes (ARI) ha arribat a 477,08 casos per 100.000 habitants.