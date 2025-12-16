Menjar
Xefs amb estrelles Michelin a les jornades gastronòmiques de Grandvalira
Hi haurà una seixantena de punts de restauració i fins a 86 entre els dominis de Grandvalira
Grandvalira ha donat aquest migdia el tret de sortida a la temporada gastronòmica amb la presentació de les novetats i l’oferta culinària d’aquest hivern als sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp. L’acte ha servit també per anunciar la celebració de les terceres Jornades Gastronòmiques de Grandvalira, que tornaran a portar xefs de referència i amb estrella Michelin al domini al llarg de la temporada.
L’estació reforça enguany la seva aposta per la gastronomia de qualitat amb noves experiències i col·laboracions de prestigi. Destaca l’ampliació de la presència del xef Nandu Jubany, que assumeix la cuina del Tub bulthaup de Grau Roig i incorpora la seva nova línia d’hamburgueses gourmet, Vacanal, al restaurant Coma III, a més de les propostes del Vodka Bar i el Piolet. El sector de Grau Roig suma també La Suculenta, la marca andorrana especialitzada en smash burgers artesanes, en un nou espai amb terrassa panoràmica.
Pel que fa a les terceres Jornades Gastronòmiques, se celebraran sis cites amb cuiners de renom com Òscar Garcia, Pep Moreno, Rafa Zafra, Fran López, Javier Brichetto i Carles Flinch, amb dinars al Racó de Solanelles i sopars al Llac de Pessons. Amb una seixantena de punts de restauració a l’estació i fins a 86 entre els dominis de Grandvalira Resorts, l’oferta d’aquest hivern combina cuina de muntanya, creativitat i producte de qualitat, consolidant Grandvalira com un referent gastronòmic als Pirineus.
Durant l’acte, celebrat al Racó de Solanelles, els assistents han pogut degustar una selecció de plats representatius dels restaurants dels sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, que han mostrat la seva identitat culinària a través de les propostes d’hivern i algunes novetats. La jornada ha culminat amb un menú variat que ha combinat creativitat, tradició i diversitat.