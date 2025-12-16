CULTURA
El Festival Xeridell fa vibrar el Centre de Congressos
Hi van participar una cinquantena d’usuaris de la Fundació Meritxell
El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir ahir al vespre el Festival del servei ocupacional Xeridell, en què una cinquantena d’usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell van compartir amb el públic el resultat de mesos de treball, assajos i il·lusió. Els assistents van poder gaudir d’espectacles de música, dansa o recitals de poesia, alguns dels quals elaborats pels mateixos usuaris i d’altres per l’escriptor Antoni Rodríguez, un dels professors del servei.
El festival va tenir un marcat caire nadalenc, coincidint amb les dates, i alguns dels usuaris van fer servir complements com banyes de ren. Un dels moments més esperats va ser l’aparició del Pare Noel, carregat amb una gran bossa de regals.
En aquesta edició, els organitzadors van apostar per donar més importància al talent local i les actuacions, tant musicals com de dansa, van ser protagonitzades per artistes del país. Els músics Toni Fernández, Juli Barrero o Noah es van complementar molt bé amb les actuacions dels participants i van encisar el públic amb una vetllada molt festiva.