Operacions anticontraban
Els duaners francesos intercepten més de 300 kg de tabac procedent d'Andorra
La mercaderia va ser incautada a la Cerdanya i diversos vehicles van intentar esquivar els controls habilitats
Els duaners francesos han interceptat aquest passat cap de setmana més de 300 quilograms de tabac procedent d'Andorra a la Cerdanya, segons informa el mitjà francès L'Independant, quan les brigades van intensificar els controls a les carreteres de la Cerdanya. En total, la policia va confiscar en poques hores 325, 2 quilograms de cigarretes i 41,55 addicionals de tabac.
Les intervencions policials per enxampar els contrabandistes, a més, informa el mitjà francès, que no van ser fàcils, ja que diversos vehicles van intentar esquivar els controls establerts per les brigades, però finalment, van poder ser aturats gràcies a unes bandes amb punxes buides que es col·loquen a la calçada per rebentar els pneumàtics - stopsticks-.