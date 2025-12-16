Operacions anticontraban

Els duaners francesos intercepten més de 300 kg de tabac procedent d'Andorra

La mercaderia va ser incautada a la Cerdanya i diversos vehicles van intentar esquivar els controls habilitats

La mercaderia decomissada pels duaners francesos procedent d'Andorra

Redacció
Andorra la Vella

Els duaners francesos han interceptat aquest passat cap de setmana més de 300 quilograms de tabac procedent d'Andorra a la Cerdanya, segons informa el mitjà francès L'Independant, quan les brigades van intensificar els controls a les carreteres de la Cerdanya. En total, la policia va confiscar en poques hores 325, 2 quilograms de cigarretes i 41,55 addicionals de tabac. 

Les intervencions policials per enxampar els contrabandistes, a més, informa el mitjà francès, que no van ser fàcils, ja que diversos vehicles van intentar esquivar els controls establerts per les brigades, però finalment, van poder ser aturats gràcies a unes bandes amb punxes buides que es col·loquen a la calçada per rebentar els pneumàtics - stopsticks-. 

