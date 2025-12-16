Mobilitat
Col·lapse al centre d'Andorra la Vella per obres a l'avinguda Tarragona
Les retencions comencen a l'entrada d'Escaldes i finalitzen a l'Estadi Comunal
El centre d'Andorra la Vella es troba col·lapsat per unes obres a la calçada que s'han dut a terme al llarg del dia d'avui a l'avinguda Tarragona. Durant el matí, les obres han obligat a tallar un dels dos carrils, tant de pujada com de baixada, mentre que a la tarda només s'ha tallat un dels carrils de baixada, direcció Sant Julià, segons informa el servei de mobilitat., apuntant que a hores d'ara ja s'ha restablert la circulació en aquest punt, però sense descartar que es pugui tornar a tallar algun dels carrils. Les retencions en direcció sud comencen a l'entrada d'Escaldes-Engordany i finalitzen a l'Estadi Comunal, afectant també el carrer de la Unió i l'avinguda Fiter i Rossell.