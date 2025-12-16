ENTREVISTA AL 'PARLEM-NE', DE DIARI TV
CC es desmarca de Demòcrates i anirà sol a la llista de la Massana
Carles Naudi afirma que veu difícil un acord amb Acció pel seu paper al comú
El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va posar sobre la taula, en declaracions al Parlem-ne, de Diari TV, la creació d’una plataforma liberal de centredreta abans o després de les eleccions per portar el rumb del futur Govern en cas que Demòcrates repetís la victòria en els pròxims comicis generals. Segons Naudi, l’escenari polític tendeix a la polarització entre dos grans blocs: “Una esquerra cada vegada més radical” i un espai de centre i centredreta. És en aquest segon àmbit en què va considerar que hi ha diverses forces amb prou punts en comú per teixir una proposta conjunta. Tot i això, va remarcar que la fórmula concreta, és a dir, si és preelectoral o postelectoral, no està decidida i dependrà de cada partit, assegurant que ja s’han produït les primeres reunions, tot i ser “molt embrionàries”.
Naudi va reiterar que Ciutadans Compromesos no és “la marca de Demòcrates a la Massana” i que els escenaris de futur continuen oberts: tant concórrer en solitari com en coalició són opcions vàlides. Segons va dir, anar sols pot donar més llibertat programàtica, però l’element clau no és el càlcul electoral, sinó la coherència ideològica i la capacitat de garantir una majoria estable, i “que no saltin espurnes al cap de sis mesos d’haver constituït un Consell i haver nomenat el cap de Govern”.
Pel que fa al lideratge d’aquesta eventual plataforma, Naudi va reconèixer que Demòcrates és actualment la força amb més implantació territorial i representació, situació que faria “lògic” que proposés el candidat a cap de Govern. Tanmateix, va insistir que aquest lideratge no pot ser imposat i va defensar la possibilitat d’un candidat de consens, fins i tot extern als partits, sempre que hi hagi abans un acord sòlid de programa. En aquesta línia, va elogiar la figura de Ladislau Baró, a qui va qualificar d’un “deu sobre deu” com a possible candidat, destacant-ne la capacitat de consens, la preparació i la trajectòria política.
Pel que fa a les relacions amb altres forces, va admetre una bona sintonia tant amb Demòcrates com amb Liberals, mentre que va reconèixer que l’entesa amb Acció és actualment la més complicada per discrepàncies reiterades en l’àmbit comunal. Tot i això, no va tancar la porta a futurs acostaments si es treballen els desacords de fons. “Amb Marc Magallón hem treballat de manera impecable a la majoria, però a la Massana ens hem vist les cares els darrers tres comicis”, va explicar.
Naudi va reivindicar sense complexos la identitat ideològica de Ciutadans Compromesos com a força de centredreta, defensora del lliure mercat i de les tradicions del país. “No ens avergonyim de ser de dretes”, va afirmar, i va assegurar que qualsevol coalició futura haurà de situar-se clarament dins d’aquest marc ideològic, més enllà de la suma de vots.
Entesa difícil amb AE
Carles Naudi va reconèixer coincidències amb Andorra Endavant en l’àmbit econòmic, però va admetre que una possible entesa és complicada per les discrepàncies estratègiques, especialment pel que fa a l’acord d’associació amb la Unió Europea. Naudi va elogiar Carine Montaner, a qui va qualificar de “molt treballadora i molt intel·ligent”, i va assegurar que en “molts àmbits econòmics” hi ha una visió “concordant al 100%”. Tot i això, va advertir que la confrontació oberta de Montaner amb el Govern i el rebuig a l’acord d’associació fan “difícil” una plataforma conjunta en ser un element “clau i de llarg termini” per al futur del país.
Esquerra "radical"
Naudi va assegurar que no veu cap opció que el bloc d’esquerres pugui guanyar les pròximes eleccions generals. “No, ni de broma”, va assegurar, advertint que tant el PS com Concòrdia tenen postulats que el “preocupen” per un “excés d’esquerra radical”. Naudi va subratllar que “guanyar una parròquia no és suficient per governar” i que l’esquerra no té el pes necessari per imposar-se a escala nacional.
"HEM DE FER QUE LES MARQUES BUSCADES PEL TURISME DE PRIMER NIVELL ARRIBIN AL PAÍS"
Naudi va argumentar que el límit actual de 900 euros situa Andorra en desavantatge competitiu respecte d’altres ciutats europees i la proposta permetria ampliar l’oferta comercial i reforçar l’atractiu turístic.
"COM MÉS INFORMEM SOBRE L'ACORD AMB LA UE, MÉS BONA OPINIÓ OBJECTIVA HI HA"
"HEM D'ACONSEGUIR QUE EL LLOGATER ES QUEDI I QUE LA PUJADA NO SIGUI GAIRE GRAN"
També va defensar aplicar increments continguts, especialment en els pisos de renda antiga, per acostar-los gradualment al mercat, mentre que els habitatges amb lloguers ja elevats no haurien de patir pujades importants, remarcant que una intervenció excessiva del mercat pot generar efectes contraris als desitjats.