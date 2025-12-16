SUCCESSOS
Un carterista amb antecedents, detingut en ple centre de la capital
Un home de 34 anys i no resident va ser detingut divendres passat a la tarda a Andorra la Vella per presumptes delictes de furt i ús fraudulent de targetes de crèdit. La detenció es va produir després que un ciutadà alertés la policia en observar-lo intentant robar diverses pertinences de la motxilla d’una dona. Quan els agents van identificar-lo, van constatar que pesava sobre ell una ordre judicial de detenció com a presumpte autor de diversos furts de carteres i per haver utilitzat les targetes sostretes, uns fets ocorreguts l’octubre de l’any 2018. La investigació d’aquell moment ja l’havia vinculat amb quatre persones més.
El mateix divendres a la tarda, la policia també va arrestar un home de 51 anys a Escaldes-Engordany per haver agredit el seu fill, major d’edat, al domicili familiar. Els agents el van localitzar a Sant Julià de Lòria poc després de rebre l’avís i va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.
Durant el cap de setmana, els agents van intervenir en un altre incident violent a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Un turista de 27 anys va ser arrestat després d’agredir un altre home i causar-li dues ferides profundes a l’ull, fet pel qual va haver de ser traslladat a l’hospital. El detingut es va resistir a l’arrest i va insultar i amenaçar els agents, fet que li afegeix càrrecs per desobediència i amenaces.
També la matinada de diumenge, una dona de 29 anys va ser detinguda després de saltar-se dos semàfors a Andorra la Vella amb un patinet elèctric. Durant el control policial, se li van trobar 0,43 grams d’MDMA i es va negar a sotmetre’s a la prova de tòxics. Per aquests fets, se la investiga per un delicte contra la seguretat col·lectiva.
Alcohol
Finalment, la policia va detenir dos homes per conduir sota els efectes de l’alcohol. El primer, de 29 anys, amb una taxa d’1,33 g/l, va ser arrestat la matinada de dissabte. El segon, de només 18 anys, va donar positiu amb 1,49 g/l després de provocar un accident a Arinsal que va afectar dos vehicles estacionats. Tots aquests fets s’inscriuen dins del dispositiu de vigilància reforçada que manté la policia durant el cap de setmana per prevenir delictes relacionats amb la seguretat.