Empleats públics
Andorra la Vella crea una borsa d'interins per reforçar els serveis essencials
L'objectiu és donar resposta immediata a la dificultat creixent per captar i retenir professionals en oficis essencials i garantir la continuïtat i qualitat dels serveis públics.
El comú d’Andorra la Vella ha aprovat la creació d’una borsa de treball d’interins per cobrir places tècniques i operatives en departaments considerats estratègics, amb l’objectiu de donar resposta immediata a la dificultat creixent per captar i retenir professionals en oficis essencials i garantir la continuïtat i qualitat dels serveis públics, tal com informa en un comunicat.
La mesura respon al desequilibri existent al mercat laboral entre l’oferta i la demanda de personal qualificat en àmbits com el manteniment, l’electricitat, l’enllumenat, les obres, el medi ambient o la higiene. Aquesta borsa permetrà disposar de personal format i disponible per cobrir de manera temporal vacants o necessitats puntuals derivades de jubilacions, permisos, excedències o increments de càrrega de treball.
Les places incloses corresponen a perfils tècnics i operatius com tècnics i operaris d’enllumenat, paletes, operaris d’obres i cementiri, electricistes, lampistes, operaris d’higiene i medi ambient, operaris de la xarxa d’aigua potable, bidells, conserges, tècnics de manteniment i muntatge, entre altres funcions similars.
La consellera de Gestió de Talent i Persones, Eva Tadeo, ha destacat que “l’objectiu és garantir que els serveis essencials no es vegin afectats per la manca de personal en determinades situacions i poder actuar amb agilitat davant imprevistos, mantenint la qualitat que la ciutadania espera”.
Amb aquesta iniciativa, el comú disposarà de dues borses de treball diferenciades: una d’interins per als diferents departaments comunals i una altra per a les activitats de lleure i esportives al llarg de l’any. A més, es continuarà convocant personal específic per a les activitats d’estiu, com informadors turístics, auxiliars de medi ambient, personal de recepció d’instal·lacions esportives, monitors de Joventut, Esports i Social, o el programa Curulla.
Les persones interessades poden consultar les bases i descarregar la sol·licitud al web del comú o recollir la documentació al departament de Gestió de Talent i Persones, a l’Edifici Administratiu Comunal. La relació laboral es regirà per l’Ordinació de la funció pública del comú, aprovada el 19 d’octubre de 2023.