Empleats públics

Andorra la Vella crea una borsa d'interins per reforçar els serveis essencials

L'objectiu és donar resposta immediata a la dificultat creixent per captar i retenir professionals en oficis essencials i garantir la continuïtat i qualitat dels serveis públics.

La façana del comú d'Andorra la Vella amb decoracions nadalenques

La façana del comú d'Andorra la Vella amb decoracions nadalenquesComú d'Andorra la Vella

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha aprovat la creació d’una borsa de treball d’interins per cobrir places tècniques i operatives en departaments considerats estratègics, amb l’objectiu de donar resposta immediata a la dificultat creixent per captar i retenir professionals en oficis essencials i garantir la continuïtat i qualitat dels serveis públics, tal com informa en un comunicat. 

La mesura respon al desequilibri existent al mercat laboral entre l’oferta i la demanda de personal qualificat en àmbits com el manteniment, l’electricitat, l’enllumenat, les obres, el medi ambient o la higiene. Aquesta borsa permetrà disposar de personal format i disponible per cobrir de manera temporal vacants o necessitats puntuals derivades de jubilacions, permisos, excedències o increments de càrrega de treball.

Les places incloses corresponen a perfils tècnics i operatius com tècnics i operaris d’enllumenat, paletes, operaris d’obres i cementiri, electricistes, lampistes, operaris d’higiene i medi ambient, operaris de la xarxa d’aigua potable, bidells, conserges, tècnics de manteniment i muntatge, entre altres funcions similars.

La consellera de Gestió de Talent i Persones, Eva Tadeo, ha destacat que “l’objectiu és garantir que els serveis essencials no es vegin afectats per la manca de personal en determinades situacions i poder actuar amb agilitat davant imprevistos, mantenint la qualitat que la ciutadania espera”.

Amb aquesta iniciativa, el comú disposarà de dues borses de treball diferenciades: una d’interins per als diferents departaments comunals i una altra per a les activitats de lleure i esportives al llarg de l’any. A més, es continuarà convocant personal específic per a les activitats d’estiu, com informadors turístics, auxiliars de medi ambient, personal de recepció d’instal·lacions esportives, monitors de Joventut, Esports i Social, o el programa Curulla.

Les persones interessades poden consultar les bases i descarregar la sol·licitud al web del comú o recollir la documentació al departament de Gestió de Talent i Persones, a l’Edifici Administratiu Comunal. La relació laboral es regirà per l’Ordinació de la funció pública del comú, aprovada el 19 d’octubre de 2023.

tracking