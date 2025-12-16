Educació
Andorra i Espanya creen un equip negociador per renovar el conveni educatiu
La trobada de la comissió mixta hispanoandorrana a Madrid ha acordat nous passos en matèria d’homologacions i intercanvi de bones pràctiques
La comissió mixta hispanoandorrana en matèria educativa s’ha reunit aquest dimarts a Madrid amb la voluntat de reforçar la col·laboració bilateral i adaptar els marcs existents a les necessitats actuals. Un dels principals acords ha estat la creació d’un equip negociador per actualitzar el conveni d'educació vigent entre els dos països, signat el desembre del 2004. La decisió de revisar el conveni sorgeix del compromís assumit a la reunió de la Comissió celebrada a Andorra el gener passat i de la trobada mantinguda al juliol entre els ministres Ladislau Baró i Pilar Alegría.
La trobada també ha servit per fer seguiment de l’homologació de titulacions de formació professional acordades l’any 2024, i s’ha proposat iniciar els treballs per estendre aquest reconeixement a les titulacions oficials d’ensenyaments musicals. A més, s’ha abordat l’accés dels estudiants dels dos països a les universitats i als estudis postobligatoris i superiors no universitaris.
Les dues delegacions han tractat qüestions com les infraestructures escolars, els equipaments pedagògics i el pla per al bon ús de la tecnologia al sistema educatiu espanyol a Andorra. En l'àmbit de la tecnologia, s’han compromès a impulsar trobades per compartir bones pràctiques.
La delegació andorrana ha estat encapçalada pel secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, mentre que la delegació espanyola ha estat presidida pel secretari d’Estat d’Educació, Abelardo de la Rosa. La reunió s’ha celebrat en un clima de cooperació i confiança mútua, i ambdues parts han coincidit en la importància de continuar treballant conjuntament per garantir la qualitat i estabilitat del sistema educatiu, sempre en benefici de l’alumnat.