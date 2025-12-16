Afers Exteriors
Acord de mobilitat juvenil amb Croàcia per facilitar estades laborals
El conveni permetrà residir i treballar fins a un any a l'altre país
Andorra i Croàcia han reforçat els seus vincles bilaterals amb la signatura d’un acord de mobilitat per a joves, conegut com a programa Work and Holiday. El text ha estat rubricat aquest dilluns per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i pel ministre d’Afers Exteriors i Europeus croat, Gordan Grlić Radman, en el marc de la visita oficial del titular croat al Principat.
L’acord permetrà als joves d’entre 18 i 30 anys dels dos països viatjar fins a dotze mesos a l’altra destinació amb la possibilitat de treballar de manera esporàdica per complementar la seva estada. Entre els requisits hi ha disposar d’un passaport amb una validesa mínima de quinze mesos, una assegurança mèdica completa, fons suficients, un bitllet de tornada o els mitjans per adquirir-lo, i l’absència d’antecedents penals. L’estada pot prorrogar-se un any més.
Imma Tor ha celebrat un acord que "obre la porta a noves oportunitats per als joves i afavoreix el coneixement mutu", i ha agraït el suport de Croàcia al procés d’associació d’Andorra amb la Unió Europea. En la mateixa línia, Gordan Grlić Radman ha ofert compartir l’experiència del seu país dins del projecte europeu i ha reiterat el seu suport perquè l’Acord d’associació pugui entrar en vigor com més aviat millor.
La visita oficial també ha servit per commemorar els trenta anys de relacions diplomàtiques entre els dos països, i ha inclòs trobades amb el cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat; el ministre de Turisme, Jordi Torres; i el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. A més, aquest vespre, el pianista croat Goran Filipec oferirà un concert commemoratiu a l’Andorra Congrés Centre Ordino.