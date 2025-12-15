Enquesta de clima empresarial de la Cambra
El turisme impulsa l'economia amb xifres rècord en el primer semestre del 2025
Les expectatives de les empreses són "favorables" per a la segona part del 2025
Andorra ha registrat un primer semestre del 2025 excepcional pel que fa al turisme, amb més de 2 milions de turistes que han pernoctat al país i un total de 6,3 milions d'estades, la xifra més alta de la sèrie històrica. Aquestes dades mostren que el turisme ha tingut paper clau en el creixement de l’economia andorrana, que manté "un to molt dinàmic" malgrat un context internacional poc favorable, segons assenyalen les conclusions de la 57a Enquesta de clima empresarial elaborada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) publicada avui. Les dades provenen d’un treball de camp dut a terme durant els mesos de juliol i agost del 2025, amb una mostra de 836 empreses dels sectors de la indústria, la construcció i els serveis.
El document presentat per la Cambra destaca que, a més dels rècords absoluts, el país avança cap a una desestacionalització del turisme. Els mesos de maig i juny han experimentat increments notables: un 19,8% més en l’afluència de turistes i un 20,5% més en pernoctacions hoteleres, xifres que reforcen l’atractiu d’Andorra com a destinació durant tot l’any.
Aquest impuls del turisme s’ha combinat amb una evolució positiva del mercat laboral, una demanda interna sòlida i una inflació moderada, factors que han afavorit el consum i la inversió. Tot plegat ha permès que el PIB hagi crescut un 2,2% interanual al segon trimestre, per damunt de la mitjana del període 2018–2019, tot i ser més contingut que el del 2024.
La Cambra indica que l’augment demogràfic i la creació de més de 7.100 llocs de treball des del 2019 han contribuït decisivament al creixement. A això s’hi sumen una inflació moderada, la reducció dels tipus d’interès i la millora de la renda disponible de les llars, que han enfortit tant el consum com la capacitat d’inversió.
Rendiment desigual per sectors
La construcció destaca com el sector més expansiu, beneficiat per unes millors condicions de finançament, segons la Cambra. Els serveis, especialment en àmbits com les finances, els serveis professionals, l’educació i la sanitat, també han contribuït de forma rellevant a l’activitat.
Pel que fa als serveis turístics, tot i entrar en una fase de creixement més sostenible, mantenen un alt nivell d’activitat. En canvi, el comerç al detall mostra símptomes d’estancament i la indústria presenta una evolució feble, tot i una certa estabilització dels costos, sobretot els energètics. Aquests desequilibris interns entre sectors són un dels punts que la Cambra assenyala com a factors a tenir en compte de cara al futur i fa referència a l'habitatge assequible, l'elevat cost de la vida, la manca de mà d'obra o la pressió sobre les infraestructures i serveis públics com els sanitaris i la mobilitat.
L’enquesta mostra que les perspectives per al conjunt del 2025 continuen sent optimistes, amb la construcció i els serveis com a principals motors de l’activitat. Es preveu que l’economia andorrana mantingui un creixement per sobre de la mitjana de la zona euro, recolzada per la fortalesa del consum intern i el bon comportament del turisme.
Malgrat tot, els riscos externs persisteixen. Les tensions geopolítiques, les polítiques comercials proteccionistes i l’estancament europeu poden condicionar l’escenari de creixement, ressalta l'entitat empresarial.
Desacceleració de l'economia d'Andorra el 2026
De cara al 2026, la Cambra preveu la continuïtat de l’expansió econòmica, encara que amb una desacceleració progressiva. Tot i els acords comercials recents entre els EUA i la UE, l’elevada incertesa global podria afectar negativament el creixement a escala europea i, per extensió, a Andorra.