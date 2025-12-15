EQUIPAMENT TURÍSTIC
Tres promocions més i la compra d'un aparcament davant del comú d'Escaldes
L’activitat empresarial a Andorra del grup familiar que pivota al voltant de Josep Batalla no es limita al sector hoteler, sinó que el que està agafant més volum és la construcció. En aquests moments, a banda de les dues torres projectades al Clot d’Emprivat, té en marxa tres promocions immobiliàries més dedicades exclusivament a habitatges. La primera en la zona emergent d’Andorra la Vella delimitada pel carrer Prat de la Creu i l’estació d’autobusos amb un centenar d’apartaments d’entre 3 i 4 habitacions i la segona un conjunt de cases adosades a la Comella. La tercera és al centre de la parròquia d’Encamp, davant de la nova seu comercial del Mercacenter, amb una promoció més reduïda pel que fa al nombre de pisos. I en els darrers dies acaba de tancar la compra d’una nova i emblemàtica parcel·la a Escaldes. En concret es tracta de l’espai que està situat davant del comú, a l’altre costat del riu, que ara és un aparcament. La compra l’han feta a una família tradicional de la parròquia, amb un extens patrimoni, per la qual ha pagat una xifra de dos dígits de milions d’euros.