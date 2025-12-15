INSTITUCIONS
El raonador inicia una nova ronda de visites parroquials
El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, impulsarà una nova ronda de visites a les parròquies a partir d’avui fins al 18 de desembre, en el marc del programa El raonador més a prop, amb l’objectiu d’acostar la institució a la ciutadania i facilitar l’accés als seus serveis sense necessitat de desplaçar-se fora de la parròquia de residència.
La iniciativa respon a la voluntat de continuar avançant cap a un model d’atenció arrelat al territori, que permeti a les persones fer arribar consultes, queixes o suggeriments de manera directa. Les trobades es faran en espais comunals cedits pels comuns.
El calendari de visites s’inicia avui amb atencions a Sant Julià de Lòria al matí i a Escaldes-Engordany al migdia, continuarà dimarts amb Ordino i la Massana, dimecres arribarà a Encamp a primera hora i al Pas de la Casa a la tarda, i es tancarà dijous amb una visita a Canillo al Palau de Gel. Aquest model permet conèixer les problemàtiques de cada parròquia i millorar la capacitat de resposta.