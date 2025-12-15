Mobilitat
Les tarifes del peatge del túnel d'Envalira augmenten un 2%
Es manté la reducció del 50% per residents i treballadors al Pas de la Casa
El Govern d'Andorra ha aprovat la proposta de noves tarifes del túnel d’Envalira per a l’any 2026, presentada per la societat concessionària de la infraestructura, Túnel d’Envalira S.A., en el marc de l’acord vigent amb l’empresa. Les tarifes s'incrementaran entre un 2% i un 2,5% de mitjana respecte aquest any. La revisió de preus s’ha dut a terme d’acord amb la fórmula de càlcul prevista al contracte, que pren com a referència l’índex de preus de consum (IPC) interanual del mes d’octubre a Andorra, Espanya i França. En aquest cas, els valors han estat del 2,70% per Andorra, del 3,10% per Espanya i del 0,90% per França.
Les tarifes del peatge s’encariran al voltant d’un 2% i fins a un 2,5% respecte als preus vigents el 2025. Per exemple, la tarifa per als vehicles lleugers (tipus 1) passarà dels 7,90 euros actuals als 8,10 euros, fet que suposa un increment aproximat del 2,53%. En el cas dels vehicles intermedis (tipus 2), el preu s’elevarà de 13,90 a 14,20 euros, amb una pujada del 2,16%. Els vehicles pesants i autocars (tipus 3 i 4) registraran increments similars, amb tarifes que passen de 15,90 a 16,30 euros i de 19,90 a 20,30 euros respectivament, equivalents a augments d’entre el 2% i el 2,5%. Finalment, els vehicles de dues o tres rodes (tipus 5) veuran incrementat el preu del peatge de 4,70 a 4,80 euros, amb un encariment del 2,13%.
El Govern ha renovat el Conveni administratiu de reducció tarifària per al període 2026-2030, destinat als usuaris habituals del túnel que resideixen o treballen al Pas de la Casa. L’acord manté una reducció del 50% del preu del peatge per a aquest col·lectiu, així com per a les empreses andorranes de transport col·lectiu de passatgers amb línies regulars dins del territori nacional i per a les empreses de transport de mercaderies amb radicació principal al Pas de la Casa.