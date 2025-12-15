Compareixença al Consell General
Pallarés titlla de "preocupant" que la bretxa salarial de gènere sigui del 22,5%
La secretària de l'Institut de les Dones reclama dades més desagregades per comprendre l’origen de la desigualtat i millorar les polítiques públiques
La bretxa salarial entre homes i dones a Andorra és del 22,5%, segons la xifra exposada per Judith Pallarés, secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), durant la compareixença parlamentària al Consell General per presentar l’activitat de l’Institut durant el 2025. El percentatge està calculat amb les darreres dades disponibles de l’estadística oficial, que es basen en la mitjana mensual bruta i Pallarés ha qualificat la dada de “rellevant i preocupant”. I ha alertat que encara cal disposar de més informació per entendre amb precisió les causes reals d’aquesta diferència. La secretària de l'entitat ha apuntat que el treball a temps parcial, que afecta majoritàriament les dones, té un impacte directe en el càlcul de la bretxa. “Necessitem baixar molt més al detall i tenir informació més desagregada per poder saber exactament on s’està produint aquesta desigualtat”, ha afirmat.
La secretària general ha defensat que els plans d’igualtat i el registre de la bretxa salarial han de ser eines clau per avançar cap a una diagnosi més acurada i per poder dissenyar polítiques públiques més efectives en matèria d’igualtat de gènere. En aquest context, Pallarés ha explicat que l’IAD treballa per adoptar progressivament el model del Gender Equality Index (GEI), impulsat per l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere, com a marc per a futurs informes anuals. Aquest índex avalua la igualtat entre dones i homes en sis àmbits —treball, diners, coneixement, temps, poder i salut— i inclou també dimensions com la violència i la interseccionalitat.
Judith Pallarés ha explicat que el Principat disposa de dades completes o parcials per a una part dels indicadors del GEI, però encara hi ha mancances que s’estan treballant amb l’Observatori de la Igualtat i els serveis estadístics. Segons Pallarés, “adoptar el GEI ens permetrà tenir una metodologia homologable, transparent i comparable a nivell europeu, i sobretot una fotografia molt més útil per orientar la presa de decisions”.
Durant la compareixença, també s’ha abordat el paper de l’IAD en relació amb el compliment dels plans d’igualtat a les empreses. Davant les preguntes dels grups parlamentaris sobre un possible augment del caràcter sancionador de l’Institut, Pallarés ha recordat que la competència sancionadora recau en la secretaria d’Estat d’Igualtat, i que l’IAD actua principalment com a òrgan d’acompanyament i sensibilització.
“No considerem que calgui modificar immediatament el text legislatiu”, ha manifestat Pallarés, tot afegint que ja s’ha fet un primer avís administratiu per iniciar el sistema sancionador previst per la normativa, i que confia que la situació es regularitzarà els pròxims mesos.
Finalment, la compareixença també ha servit per fer referència a la despenalització de l’avortament. Pallarés ha valorat positivament el compromís públic del Govern per treballar en un text legislatiu en aquesta matèria, arran de les recomanacions de les Nacions Unides, però ha lamentat que l’IAD no hagi estat consultat fins ara. “Quan el text es faci públic i entri a tràmit parlamentari, l’Institut hauria de poder-hi participar per aportar la seva visió”, ha reclamat.