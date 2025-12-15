Solidaritat
L’Escola Andorrana d’Escaldes recapta més de 1.400 euros en la Festa Solidària per a UNICEF
La donació permetrà finançar gairebé 9.000 vacunes infantils
L’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany va recaptar 1.407,85 euros en la seva Festa Solidària, celebrada el dimarts 9 de desembre. Els diners es destinaran íntegrament a UNICEF i permetran finançar 8.970 dosis de vacunes contra malalties com la tuberculosi, la poliomielitis, el xarampió i el tètanus.
L’esdeveniment, organitzat per la Comissió Solidària del centre, va comptar amb activitats com una xocolatada, venda de llibres i productes solidaris i l’actuació de la banda de jazz de l’escola. Més enllà de la recaptació, el centre destaca l’èxit de la jornada en la promoció de valors com la solidaritat i la responsabilitat social entre alumnat, famílies i professorat.