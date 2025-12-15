Cultura
El Govern reparteix 34.750 euros en ajuts a 13 projectes juvenils a través del JovEmpren
Els participants han rebut formació en educació emprenedora a càrrec d’Andorra Business
El Govern d'Andorra ha aprovat l’adjudicació de 34.750,89 euros en subvencions del programa JovEmpren 2025, impulsat pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports, per donar suport a iniciatives liderades per joves i entitats sense ànim de lucre. En total s’han seleccionat tretze projectes, amb imports que varien segons la puntuació obtinguda seguint criteris com la viabilitat, la innovació o la participació.
Entre les iniciatives escollides hi ha propostes com Rolling And, Virolat, Agro biomaterials, Canòlich Music, Veu Silent o Kortezz Lab, aquestes dues últimes amb les ajudes més elevades, de 5.000 euros. El programa s’adreça a joves d’entre 16 i 35 anys residents al país i a entitats legalment constituïdes, amb projectes d’interès general per a la joventut. A més, els participants han rebut formació en educació emprenedora a càrrec d’Andorra Business.