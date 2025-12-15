Regulació del territori
El Govern planteja concentrar la construcció als nuclis urbans
La reforma preveu facultats als comuns per limitar la mida dels edificis en funció de la capacitat del territori
El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha defensat la necessitat d’impulsar un model urbanístic concèntric, amb més edificabilitat dins dels nuclis urbans ja consolidats i una reducció progressiva a mesura que se’n s’allunya. Aquesta concentració permetria construir més i amb edificis més alts en zones on ja existeixen serveis i infraestructures, amb l’objectiu de limitar l’impacte ambiental i evitar la dispersió urbanística. Ferré ho ha explicat en una compareixença al Consell General, juntament amb els ministres Guillem Casal i Mònica Bonell, per promoure un model de creixement sostenible
A més, Ferré ha proposat la possibilitat que els comuns puguin limitar puntualment l’edificabilitat o la mida dels edificis quan detectin situacions que facin imprescindible ordenar o contenir el creixement. Aquesta mesura es podria aplicar de manera temporal i justificada, en funció de la capacitat del territori per absorbir nous desenvolupaments.
Entre les propostes destacades, també s’hi inclou la creació d’un Pla Estratègic Nacional de Planificació Territorial, que permetria establir un marc de creixement coherent i consensuat amb els comuns, a partir d’estudis de capacitat de càrrega parroquial i tenint en compte el possible creixement demogràfic.
La reforma també planteja que els terrenys de cessió es puguin destinar, no només a habitatges de protecció pública, sinó també a lloguer a preu assequible per facilitar l’accés a l’habitatge en el context actual.
El Govern d'Andorra proposa, a més, crear una nova categoria de sòl de màxima protecció, on no es pugui construir, com ara als parcs naturals. Aquesta mesura, juntament amb altres canvis ambientals, agrícoles i culturals, formarà part del paquet de reformes que s’impulsen des de diversos ministeris.