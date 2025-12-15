Mobilitat
Fase groga per circular a partir de Meritxell, Pal, Arinsal i el Serrat
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Les nevades d'aquesta tarda han obligat el servei de mobilitat a activar la fase groga per circular per la carretera General 2, a partir de Meritxell i fins al Pas, la CG3 a partir del Serrat, la CG4 a partir de Pal, i la carretera General 5 a partir d'Arinsal. La fase groga significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.