Successos
Controlat un turista per agredir un home a l’exterior d’un local d'oci nocturn a Andorra la Vella
La víctima va haver de ser traslladada a l'hospital amb dos talls profunds a l'ull
La policia va detenir la matinada de diumenge un turista de 27 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, després que agredís un altre home a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Segons va informar el cos policial, l’agressió va causar a la víctima dos talls profunds a l’ull, fet que va obligar al seu trasllat a l’hospital per rebre assistència mèdica.
Quan els agents van intervenir, l’home es va resistir activament a la detenció i va increpar els policies amb insults i amenaces, informa el cos de seguretat.