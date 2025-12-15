Economia
Conferència de l'economista James Ashley sobre les perspectives econòmiques del 2026
La sessió s'ha celebrat avui a l'Auditori MoraBanc
James Ashley, director d’Estratègia per a Mercats Internacionals de Goldman Sachs Asset Management (GSAM), ha ofert avui la seva visió sobre l’evolució dels mercats financers i l’economia global de cara al 2026, en una conferència celebrada a l’Auditori MoraBanc. La sessió ha estat presentada per Sandra Estebe, directora de Gestió Discrecional de Carteres i Assessorament Independent de MoraBanc.
Considerat un dels economistes més influents del moment, Ashley ha repassat els principals factors que poden condicionar els pròxims 12 mesos des del punt de vista de la inversió, en una anàlisi marcada per l’actual context macroeconòmic.
La conferència s’ha organitzat en el marc de l’acord de col·laboració entre MoraBanc i GSAM i forma part del cicle de trobades adreçades als clients de banca privada, amb l’objectiu de fomentar l’educació financera i aportar coneixement expert sobre inversió, fiscalitat i gestió patrimonial.