Solidaritat

Andorran Banking dona 6.000 euros al programa d'atenció primària de Càritas

L'entitat ha atès 294 famílies aquest any

La presidenta de Càritas Andorrana, Anna Maria Villas, la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós.

La presidenta de Càritas Andorrana, Anna Maria Villas, la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós.Andorran Banking

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Andorran Banking ha fet una aportació de 6.000 euros a Càritas Andorrana, que es destinaran al programa d’Acollida – Atenció primària, un servei clau de l’entitat per atendre persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Aquesta col·laboració, iniciada fa vuit anys, es manté com una aposta per donar suport a iniciatives amb impacte social real.

Càritas ha atès, aquest any, 294 famílies, que representen 512 persones, una xifra similar a la de l’any passat. El 2024 es van registrar 1.112 problemàtiques, de les quals el 75% es van resoldre mitjançant ajudes, orientació o derivacions especialitzades.

L’entitat alerta d’un augment de famílies amb feina però amb dificultats creixents per fer front a les despeses diàries, a causa de l’encariment de l’habitatge i del cost de la vida. L’acompanyament emocional també esdevé fonamental per a moltes persones afectades per la soledat o el desarrelament.

La presidenta de Càritas, Anna Maria Villas, i la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, han coincidit a destacar la importància de sumar esforços per garantir que ningú no quedi enrere.

tracking