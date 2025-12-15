Solidaritat
Andorran Banking dona 6.000 euros al programa d'atenció primària de Càritas
L'entitat ha atès 294 famílies aquest any
Andorran Banking ha fet una aportació de 6.000 euros a Càritas Andorrana, que es destinaran al programa d’Acollida – Atenció primària, un servei clau de l’entitat per atendre persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Aquesta col·laboració, iniciada fa vuit anys, es manté com una aposta per donar suport a iniciatives amb impacte social real.
Càritas ha atès, aquest any, 294 famílies, que representen 512 persones, una xifra similar a la de l’any passat. El 2024 es van registrar 1.112 problemàtiques, de les quals el 75% es van resoldre mitjançant ajudes, orientació o derivacions especialitzades.
L’entitat alerta d’un augment de famílies amb feina però amb dificultats creixents per fer front a les despeses diàries, a causa de l’encariment de l’habitatge i del cost de la vida. L’acompanyament emocional també esdevé fonamental per a moltes persones afectades per la soledat o el desarrelament.
La presidenta de Càritas, Anna Maria Villas, i la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, han coincidit a destacar la importància de sumar esforços per garantir que ningú no quedi enrere.