Ampliat un any el termini per adaptar-se al sistema de facturació electrònica
L’objectiu és garantir una implementació tècnica adequada i coordinada entre totes les administracions públiques
El Govern d'Andorra ha aprovat l’ampliació del termini perquè els comuns i la resta d’entitats del sector públic puguin adherir-se al portal i al registre de factures electròniques. La data límit, que inicialment era l’1 de gener del 2026, s’endarrereix un any i passa a ser l’1 de gener del 2027.
La pròrroga permet als diferents organismes públics adaptar amb més marge els seus sistemes informàtics per complir amb l’obligació d’habilitar un punt d’entrada de factures electròniques i d’integrar-se al Registre de factures electròniques del sector públic, tal com estableix la modificació del reglament que regula les obligacions de facturació. L’objectiu és garantir una implementació tècnica adequada i coordinada entre totes les administracions públiques.