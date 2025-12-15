Ciberseguretat
Alerta per SMS que suplanten la identitat de la policia i reclamen el pagament de multes
El cos de seguretat demana comprovar sempre els missatges amb la font oficial
La policia alerta de missatges SMS que suplanten la seva identitat i reclamen el pagament de multes de trànsit. El cos de seguretat informa que "nosaltres mai ens posaríem en contacte amb tu per SMS", i recorda que s'ha de comprovar sempre els missatges amb la font oficial. "Són estafes, no paguis", demana el cos de seguretat a través de les xarxes socials.