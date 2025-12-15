Ciberseguretat

Alerta per SMS que suplanten la identitat de la policia i reclamen el pagament de multes

El cos de seguretat demana comprovar sempre els missatges amb la font oficial

Un dels missatges SMS fraudulents.

La policia alerta de missatges SMS que suplanten la seva identitat i reclamen el pagament de multes de trànsit. El cos de seguretat informa que "nosaltres mai ens posaríem en contacte amb tu per SMS", i recorda que s'ha de comprovar sempre els missatges amb la font oficial. "Són estafes, no paguis", demana el cos de seguretat a través de les xarxes socials.

