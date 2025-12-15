SUCCESSOS
Alerta a Montferrer per cinc cotxes cremats en l’últim mes
La reiteració d’episodis preocupa els habitants del poble de l’Alt Urgell
La preocupació creix a Montferrer, a l’Alt Urgell, després que cinc vehicles s’hagin incendiat en l’últim mes i mig, una successió d’episodis que ha posat en alerta el municipi i que ha cridat l’atenció tant dels veïns com de les autoritats locals. El darrer cas es va produir la matinada d’ahir, cap a les quatre, quan un cotxe aparcat a l’aire lliure davant d’uns habitatges va quedar totalment calcinat, la qual cosa va provocar un fort ensurt entre els residents de la zona. L’incident s’afegeix a una sèrie de fets similars registrats en les darreres setmanes, que han mantingut la població pendent de qualsevol senyal de risc i han requerit la intervenció dels serveis d’emergència. Durant el passat cap de setmana, una furgoneta també es va incendiar en un altre punt del municipi, i se suma als episodis anteriors i reforçant la seqüència d’incidents. Amb aquest últim incendi, ja són cinc els vehicles afectats en un període de temps relativament curt, una repetició de successos que ha cridat l’atenció de les autoritats municipals i dels cossos d’emergència, que han documentat cada cas i han actuat ràpidament per extingir els focs i evitar que es propaguessin als immobles i a altres vehicles aparcats a prop.
La reiteració d’aquests fets ha portat els veïns a extremar les mesures de precaució i a mantenir-se atents davant de qualsevol senyal d’un nou incendi.